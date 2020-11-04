Самые забавные фейлы, которые случаются на кухне: курьезные фото

А вы узнали свои кулинарные подвиги?

Вкусно готовить удается не всем. Но современные технологии очень облегчают нам жизнь и частично берут трудности кулинарии на себя.

Но даже с помощью кухонных гаджетов мы иногда превращаем потенциально вкусное блюдо в провал.

Вот несколько «шедевров» от BoredPanda, в которых вы, возможно, узнаете свою кулинарию.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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