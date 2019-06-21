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    Курьез

    Скандальный Иван Дорн похвастался своим «хозяйством» в соцсети

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    Иван Дорн - Скандальный Иван Дорн похвастался своим «хозяйством» в соцсети
    Иван Дорн

    Артист опубликовал пикантное фото в Instagram

    Известный певец решил потроллить своих фолловеров и журналистов. На своей странице в соцсети сети Иван Дорн опубликовал пикантный снимок, на котором он позирует в черных плавках. 

    Главной особенностью снимка, стал внушительный размер мужского достоинства, который невозможно не заметить.

    «Вам дaвай скандал, феномен, 
    Чтобы был контент особен! 
    Кто узрел меня в трусах, 
    А кто - солнце в облаках...», - так прокомментировал снимок артист.

    instagram.com/dorn_ivan
    instagram.com/dorn_ivan

    Стоит отметить, что поклонники Дорна оценили размер «хозяйства» и оставили сотни лайков и комментариев под фото.

    «Вот это блин, булыжник! Вот это качественные плавки,выдержали такую нагрузку», «Нормальный такой у вас камень в трусах!»,«у меня сын, когда нагадит в штаны, так же выглядит», - отметили фолловеры звезды.

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