Скандальный Иван Дорн похвастался своим «хозяйством» в соцсети



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Иван Дорн

Артист опубликовал пикантное фото в Instagram

Известный певец решил потроллить своих фолловеров и журналистов. На своей странице в соцсети сети Иван Дорн опубликовал пикантный снимок, на котором он позирует в черных плавках.

Главной особенностью снимка, стал внушительный размер мужского достоинства, который невозможно не заметить.

«Вам дaвай скандал, феномен,

Чтобы был контент особен!

Кто узрел меня в трусах,

А кто - солнце в облаках...», - так прокомментировал снимок артист.

instagram.com/dorn_ivan

Стоит отметить, что поклонники Дорна оценили размер «хозяйства» и оставили сотни лайков и комментариев под фото.

«Вот это блин, булыжник! Вот это качественные плавки,выдержали такую нагрузку», «Нормальный такой у вас камень в трусах!»,«у меня сын, когда нагадит в штаны, так же выглядит», - отметили фолловеры звезды.