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    Курьез

    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн

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    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    uk.businessinsider.com

    Иногда природа преподносит неприятные сюрпризы

    Лёгкий дождик — приятное погодное явление, которому летом рад и стар, и млад. Но вот когда этот самый дождик плавно перетекает в проливной ливень, превращающий всё вокруг в декорации для фильма «Водный мир», то радости у окружающих становится поменьше. Но даже среди потоков жидкости, льющейся с неба, можно найти место и время для веселья. Что и сделали жители шведского города Уппсала, где из-за ливней затопило центральный железнодорожный вокзал.

    Вооружившись ластами, масками, надувными кругами и прочими атрибутами беззаботного отдыха в бассейне, весельчаки наводнили подземный переход.

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    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн
    uk.businessinsider.com

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