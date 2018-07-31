Стихийное бедствие веселью не помеха: Жители Швеции превратили затопленный подземный переход в бассейн



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uk.businessinsider.com

Иногда природа преподносит неприятные сюрпризы

Лёгкий дождик — приятное погодное явление, которому летом рад и стар, и млад. Но вот когда этот самый дождик плавно перетекает в проливной ливень, превращающий всё вокруг в декорации для фильма «Водный мир», то радости у окружающих становится поменьше. Но даже среди потоков жидкости, льющейся с неба, можно найти место и время для веселья. Что и сделали жители шведского города Уппсала, где из-за ливней затопило центральный железнодорожный вокзал.

Вооружившись ластами, масками, надувными кругами и прочими атрибутами беззаботного отдыха в бассейне, весельчаки наводнили подземный переход.

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