Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правду говорят, что талантливый человек - талантлив во всём. Хирург по профессии, доктор Рауф Джанибеков не так давно занялся живописью, которой увлекался в ранние годы, будучи ребёнком

Несмотря на то, что в его картинах преимущественно преобладают блёклые тона и оттенки, это не делает их тусклыми и невыразительными. Есть в них что-то душевно-уютное, окутанное теплом воспоминаний и каких-то трепетных переживаний.

Его творчество можно сравнить с жизнью, где жизнь – огромная картина, а люди – художники, имеющие при себе множество красок, как ярких, так и тёмных. И каждый из нас без остановки рисует ту самую картину своей жизни, добавляя какие угодно цвета, но и они, к сожалению, не бесконечные.

Ярким краскам тоже свойственно заканчивать, поэтому постоянно приходится пополнять запас, чтобы жизнь казалась ярче, насыщеннее. А тёмных цветов много, но вот только почему-то их не любят использовать, чего не скажешь о Рауфе, чьи работы пропитаны дождевой водой, меланхолией, капелькой грусти и тишиной.

Читайте также: Лунное затмение-2018: лучшие кадры из разных уголков мира

Джерело: Культурология