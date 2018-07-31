  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры

    • Розсилка
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры

    Правду говорят, что талантливый человек - талантлив во всём. Хирург по профессии, доктор Рауф Джанибеков не так давно занялся живописью, которой увлекался в ранние годы, будучи ребёнком

    Несмотря на то, что в его картинах преимущественно преобладают блёклые тона и оттенки, это не делает их тусклыми и невыразительными. Есть в них что-то душевно-уютное, окутанное теплом воспоминаний и каких-то трепетных переживаний.

    Его творчество можно сравнить с жизнью, где жизнь – огромная картина, а люди – художники, имеющие при себе множество красок, как ярких, так и тёмных. И каждый из нас без остановки рисует ту самую картину своей жизни, добавляя какие угодно цвета, но и они, к сожалению, не бесконечные.

    Ярким краскам тоже свойственно заканчивать, поэтому постоянно приходится пополнять запас, чтобы жизнь казалась ярче, насыщеннее. А тёмных цветов много, но вот только почему-то их не любят использовать, чего не скажешь о Рауфе, чьи работы пропитаны дождевой водой, меланхолией, капелькой грусти и тишиной. 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры
    Хирург из Баку пишет трепетные картины за которыми охотятся коллекционеры

    Читайте также: Лунное затмение-2018: лучшие кадры из разных уголков мира

    Джерело: Культурология

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ