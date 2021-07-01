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    Суд не избавил Бритни Спирс от опеки отца

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    Певица Бритни Спирс - Суд не избавил Бритни Спирс от опеки отца
    Певица Бритни Спирс

    Поп-принцесса находится под опекой своего отца с 2008 года

    Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить требование адвокатов Бритни Спирс прекратить опеку отца певицы над ней. Об этом сообщает Variety.

    В ноябре 2020 года судья согласилась включить в число опекунов Бритни частную финансовую компанию Bessemer Trust, после чего адвокаты потребовали, чтобы Джеймс Спирс прекратил быть опекуном дочери. Решение суда касается именно этого прошения и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила в суде.

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    Суд не избавил Бритни Спирс от опеки отца
    Суд не избавил Бритни Спирс от опеки отца

    Поп-принцесса находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с наркотиками. Опекуны полностью контролируют ее жизнь, карьеру и финансы. Сама Бритни недавно рассказала, что несчастна в текущей ситуации и хочет родить еще одного ребенка, но не может получить на это разрешение.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Суд не избавил Бритни Спирс от опеки отца