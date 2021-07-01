Суд не избавил Бритни Спирс от опеки отца

Поп-принцесса находится под опекой своего отца с 2008 года

Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить требование адвокатов Бритни Спирс прекратить опеку отца певицы над ней. Об этом сообщает Variety.

В ноябре 2020 года судья согласилась включить в число опекунов Бритни частную финансовую компанию Bessemer Trust, после чего адвокаты потребовали, чтобы Джеймс Спирс прекратил быть опекуном дочери. Решение суда касается именно этого прошения и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила в суде.

Поп-принцесса находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с наркотиками. Опекуны полностью контролируют ее жизнь, карьеру и финансы. Сама Бритни недавно рассказала, что несчастна в текущей ситуации и хочет родить еще одного ребенка, но не может получить на это разрешение.

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