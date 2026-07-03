Польському депутату загрожує в'язниця через мем про Навроцького і Шрека (фото)

У мережі не вперше порівнюють польських посадовців та президентів зі Шреком

У Польщі розгорівся скандал через допис місцевого депутата Радомщанського повіту від Польської селянської партії (PSL) Войцеха Слюсарчика. Посадовець опублікував мем із зображенням Марти Навроцької, водночас образивши її чоловіка, президента Польщі Кароля Навроцького. Про це пише «Главком» із посиланням на Gazeta Radomszczańska.

Свій допис Войцех Слюсарчик опублікував у серпні 2025 року, через 11 днів після інавгурації Кароля Навроцького. На фото Марта Навроцька зображена в образі принцеси. На фото, згенерованому ШІ, також присутній напис: «Перша леді Польщі». Однак Слюсарчик вніс свої корективи у цей мем та додав питання на зображенні: «А де Шрек?».

Наступного дня після публікації на посадовця у районній прокуратурі в місті Радомсько написали заяву. За словами заявника, депутат порівняв Кароля Навроцького з головним героєм мультфільмів про Шрека, а його дружину з принцесою Фіоною.

фото: скриншот із соцмереж

Врешті було розпочате розслідування за статтею про публічну образу президента Польщі. Санкції статті передбачають кримінальну відповідальність, зокрема покарання у вигляді ув'язнення строком до трьох років.

Під час розслідування Войцеха Слюсарчика допитали. Також прокуратура звернулася до компанії Meta та Facebook, щоб отримати IP-адреси користувачів, які поширювали меми з Навроцькими. Крім того, щоб зʼясувати, чи дійсно слово «Шрек» має образливий контекст, до розслідування залучили IP-адреси користувачів, які поширювали відповідні зображення. Його послуги коштували близько zł.5 тис.

фото: Gazeta Radomszczańska

Згодом, у травні 2026 року, Слюсарчук отримав офіційні звинувачення, однак вже у червні під час допиту він не визнав своєї провини. Також він назвав обвинувачення у свій бік абсурдними та порадив правоохоронцям займатися важливими справами.

На думку адвоката депутата Міхала Спольніцького, слідчі не врахували контекст публікації. За його словами, зображення Марти Навроцької у вигляді принцеси раніше вже поширювали прихильники президента.

Як з'ясувалося, заявником виявився Анджей Гавліковський. Він вважає, що посадовці мають поводитися гідно та не насміхатися з опонентів.

Порівняння польських політиків зі Шреком з'являється у мережі не вперше. У 2010 році Дональд Туск назвав Гжегожа Схетину Шреком. А під час президентської кампанії 2025 року колишня перша леді Йоланта Квасневська також порівняла Кароля Навроцького зі Шреком.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп втрапив у курйозну ситуацію під час промови на відкритті Президентської бібліотеки Теодора Рузвельта в штаті Північна Дакота. Глава Білого дому заговорив про Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, згадавши неоднозначне формулювання на їхню адресу.