У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів

Французький суд оштрафував власницю кота, попри відсутність беззаперечних доказів його провини

У Франції розгортається незвичний судовий конфлікт, головним винуватцем якого став рудий кіт на ім'я Ремі. Його 70-річна власниця Домінік із регіону Еро була шокована, отримавши штраф у розмірі 1250 євро за те, що її домашній улюбленець заходив на територію сусідів. Як пише «Главком» із посиланням на The Brussels Times, приводом для судового позову стали численні скарги сусідки. Жінка повідомила суду про сліди лап на штукатурці, сечу на ковдрі та фекалії у саду, залишені, за її словами, саме котом Домінік.

Суд задовольнив позов і зобов'язав власницю виплатити штраф. Крім того, було постановлено, що у разі повторного проникнення Ремі на ділянку сусідів будуть застосовані додаткові санкції.

«Коли я отримала повідомлення про вирок, мене немов ударило по голові. З того часу я тримаю Ремі вдома. Він набрав вагу і став агресивним. Це немов домашній арешт», – поскаржилася француженка.

Власниця стверджує, що її сусідка не надала беззаперечних доказів провини саме Ремі, адже в окрузі є й інші коти, зокрема безпритульні. Однак це не вплинуло на рішення суду.

Конфлікт на цьому не закінчився: Домінік знову викликана до суду, оскільки Ремі, попри заборону, знову побував на території сусідів. Тепер господині загрожує новий штраф у розмірі 2000 євро, а також щоденні виплати по 150 євро, якщо кіт продовжить порушувати кордони.

