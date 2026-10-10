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Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу
За словами Корецького, насамперед стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів
фото з відкритих джерел

Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків

Уряд ухвалив рішення, яке допоможе людям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує «Главком».

За словами Корецького, насамперед стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуться трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено.

Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей.

«Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії Уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів», – наголосив Сергій Корецький.

Нагадаємо, пенсіонери після переїзду можуть перевести виплату пенсії за новим місцем проживання. Для цього не потрібно змінювати задекларовану або зареєстровану адресу.

ПФУ раніше також пояснював, що окремі пенсіонери можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату за віком. У 2026 році право на неї мають, зокрема, люди, яким виповнюється 70 років. Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років доплата становить до 300 грн, від 75 до 80 років – до 456 грн, а після 80 років – до 570 грн. Виплату призначають автоматично, однак після її нарахування загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 грн.

 

 

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Теги: пенсіонери документи Пенсійний фонд трудова книжка Сергій Корецький

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