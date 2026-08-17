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У Норвегії турист розбудив дикого хижака і заплатив понад $5 тис. штрафу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Білих ведмедів не можна турбувати влітку, коли вони відпочивають
фото: pexels.com.ua

Білі ведмеді у Норвегії перебувають під міжнародною охороною

У Норвегії стався курйозний інцидент. Чоловік розбудив білого ведмедя, однак це коштувало йому тисячі доларів штрафу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Так, чоловік, який перебував на судні, що проходило північним узбережжям Шпіцбергена, вирішив розбудити білого ведмедя, який відпочивав у затінку. Тоді мандрівник порушив сон тварини за допомогою корабельного туманного сигналу.

Губернатор Шпіцбергена виписав порушнику штраф у розмірі 50 тис. норвезьких крон, що дорівнює близько $5,3 тис. (близько 236 тис. грн). Дії чоловіка назвали навмисними.

Річ у тім, що природоохоронне законодавство Шпіцбергена забороняє «без необхідності турбувати, заманювати або переслідувати білих ведмедів». До того ж цей вид перебуває під міжнародною охороною з 1973 року.

«Ведмеді, які відпочивають улітку, коли льоду немає, а доступних джерел висококалорійної їжі менше, часто просто перечікують голодні часи, довго сплять і мало рухаються, якщо мають хороший фізичний стан», – розповів експерт Джефф Йорк.

Білі ведмеді у Норвегії перебувають під міжнародною охороною
Білі ведмеді у Норвегії перебувають під міжнародною охороною
фото: pexels.com.ua

Тому тварин не можна турбувати у цей період. Це може негативно вплинути на їхнє розмноження та виживання. Особливо якщо потурбувати самку. Правила Шпіцбергена вимагають триматися від білих ведмедів на відстані щонайменше 300 м із липня до лютого та 500 м у період із березня до червня. У районі архіпелагу та Баренцового моря мешкає близько 3 тис. білих ведмедів, близько 300 із них залишаються на Шпіцбергені протягом усього року.

Подібні випадки, коли люди турбують диких тварин, траплялися у Шпіцбергені. У 2024 році турист отримав штраф у розмірі 12,5 тис. крон після спроби наблизитися до моржа.

Нагадаємо, турист подав скаргу на готель після відпочинку у Греції та домігся грошової компенсації. Турист із Німеччини відпочивав на острові Кос у Греції у 2024 році. Чоловік приїхав на відпочинок зі своєю дружиною та дітьми, витративши на це €7 тис. Однак під час відпочинку він жодного разу не зміг скористатися шезлонгами.

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Теги: туризм тварини Норвегія штраф

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