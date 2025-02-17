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У Таїланді турист на таксі поїхав «не туди» через мовний бар’єр

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Помилка коштувала туристу майже $200
фото з відкритих джерел

Чоловік хотів опинитися біля морського узбережжя, а побачив перед собою гори

Французький турист у Таїланді проїхав майже тисячу кілометрів у протилежному напрямку через мовний бар’єр. Про курйозний випадок повідомляє Daily Mail.

22-річний Жак замовив таксі з Бангкока до курортного острова Ко Тао в провінції Сурат Тані. Однак під час поїздки заснув і, прокинувшись, був здивований – замість морського узбережжя його оточували гори.

Виявилося, що через неправильну вимову назви таксист спрямував його не на південь, а на північ – до міста Дой Тао. Француз не лише проїхав у невірному напрямку, а й не врахував, що до Ко Тао неможливо дістатися виключно автомобілем, оскільки це острів, куди потрібно плисти поромом.

Помилка коштувала туристу майже $200. Врешті-решт місцеві поліцейські допомогли йому зорієнтуватися та знайти транспорт назад до Бангкока.

Нагадаємо, у Римі ухвалили рішення про виселення 47-річного українця Івана Гайдичука, якого місцеві жителі прозвали «людиною-деревом». Про це повідомляє RomaToday.

Чоловік блукав вулицями міста у брудному та подертому одязі, прикрашаючи себе гілками, та неодноразово докучав перехожим. Через численні скарги влада заборонила йому перебувати в столиці Італії. У разі порушення цього рішення йому загрожує ув’язнення.

Раніше ми писали, що в італійському Римі кіт на два дні затримав рейс Ryanair. Про це повідомило GBnews.

Інцидент стався, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Згодом вони знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.

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Теги: таксі Таїланд туризм транспорт Daily Mail

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