Куди подорожувати у 2025 році: рейтинг найкращих напрямків

Сервіс відгуків Tripadvisor опублікував новий туристичний рейтинг

Десять найкращих міст-напрямків у світі для подорожей на 2025 рік назвав сервіс Tripadvisor, який склав відповідний рейтинг.

Отже, у 2025 році сервіс відгуків Tripadvisor, орієнтований насамперед на англомовний світ, віддав місце «кращого напрямку» 2025 року Лондону, хоча раніше декілька років поспіль на лідирував у списку Дубай.

Загалом же десятка найкращих напрямків у світі у 2025 році має такий вигляд:

1. Лондон, Велика Британія

2. Балі, Індонезія

3. Дубай, ОАЕ

4. Сицилія, Італія

5. Париж, Франція

6.Рим, Італія

7.Ханой, В'єтнам

8. Марракеш, Марокко

9. Кріт, Греція

10. Бангкок, Таїланд

ОАЕ змістилася одразу на третє місце. Посередині між ними потрапив також дуже популярний у туристів напрямок. Це острів Балі, Індонезія.

Учасники першої п'ятірки, що залишилися, – країни шенгенської Європи. Цікаво, що приміром Сицилія, посіла четверте місце, випередила найромантичніше місто світу – Париж. У другій половині десятки сьоме місце зайняв Ханой (В'єтнам), восьме Марракеш (Марокко) і десяте Бангкок (Таїланд).

Нагадаємо, у Фінляндії туристи масово залишають брендові пуховики у готелях. Як припустив персонал готелів, часто об'ємні речі не вміщаються у валізах. Також більшість відвідувачів північних курортів приїжджають туди з теплих країн, де пуховики не потрібні.