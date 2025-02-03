Туреччина фіксує рекордні доходи від мандрівників

Стало відомо, скільки Туреччина заробляє на туристах

Туреччину минулого року відвідали 62 млн. 269,89 тис. іноземних туристів, що на 9,8% більше порівняно з 2023 роком. Про це пише Turizm Proje Dergisi.

Доходи Туреччини від туризму в 2024 році склали $61,1 млрд, що на 8,3% більше у порівнянні з показником роком раніше. Міжнародні відвідувачі, які прибувають до Туреччини, в середньому проводили в країні 10,7 днів, а прибуток від одного відвідувача становив $972.

Нагадаємо, українці увійшли в трійку лідерів серед найбільших іноземних покупців нерухомості у Туреччині за підсумками 2024 року. Це випливає із даних Інституту статистики Туреччини (TUIK). За інформацією TUIK, за 2024 рік українці придбали 1631 об’єкт нерухомості.

До слова, у Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти.