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Туреччина фіксує рекордні доходи від мандрівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина фіксує рекордні доходи від мандрівників
Туризм залишається однією із головних галузей доходу для Туреччини
фото із відкритих джерел

Стало відомо, скільки Туреччина заробляє на туристах

Туреччину минулого року відвідали 62 млн. 269,89 тис. іноземних туристів, що на 9,8% більше порівняно з 2023 роком. Про це пише Turizm Proje Dergisi.

Доходи Туреччини від туризму в 2024 році склали $61,1 млрд, що на 8,3% більше у порівнянні з показником роком раніше. Міжнародні відвідувачі, які прибувають до Туреччини, в середньому проводили в країні 10,7 днів, а прибуток від одного відвідувача становив $972.

Нагадаємо, українці увійшли в трійку лідерів серед найбільших іноземних покупців нерухомості у Туреччині за підсумками 2024 року. Це випливає із даних Інституту статистики Туреччини (TUIK). За інформацією TUIK, за 2024 рік українці придбали 1631 об’єкт нерухомості. 

До слова, у Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти. 

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Теги: Туреччина Стамбул туризм

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