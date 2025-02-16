Українця з прізвиськом «людина-дерево» вигнали з Риму

Через численні скарги влада заборонила йому перебувати в столиці Італії

Чоловік блукав вулицями міста у брудному та подертому одязі, прикрашаючи себе гілками, та неодноразово докучав перехожим

У Римі ухвалили рішення про виселення 47-річного українця Івана Гайдичука, якого місцеві жителі прозвали «людиною-деревом». Про це повідомляє RomaToday.

Чоловік блукав вулицями міста у брудному та подертому одязі, прикрашаючи себе гілками, та неодноразово докучав перехожим. Через численні скарги влада заборонила йому перебувати в столиці Італії. У разі порушення цього рішення йому загрожує ув’язнення.

Гайдичук неодноразово проявляв агресію. Минулого червня він погрожував жінці з дитиною, а влітку трощив автомобілі та напав на відвідувачок бару. Його поведінка стала серйозною загрозою для мешканців району Балдуїна, які й дали йому незвичне прізвисько.

У вересні чоловік знову спричинив інцидент – пошкодив автомобіль і напав на поліцейських, використовуючи розбиті пляшки. Це змусило владу вдатися до радикальних заходів. Відтепер йому заборонено з’являтися в Римі, а за порушення цієї заборони він може опинитися за ґратами.

Нагадаємо, у місті Філлах в Австрії чоловік з ножем кидався на людей, вигукуючи «Аллах Акбар». Про це повідомляє OTS. Зловмисник смертельно поранив 14-річного підлітка та завдав поранень ще чотирьом людям, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Раніше у Німеччині у Мюнхені афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

До слова, у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.