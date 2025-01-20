Які державні структури під час війни купують найбільше авто. Дослідження

Лідером у рейтингу замовників є Національна поліція. Саме це відомство та його структурні підрозділи у 2024 році придбали майже 1,8 тис. автівок на 2,2 млрд грн

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

Серед замовників автівок, які купуються за кошт держави, переважають правоохоронні органи, силові та спеціальні структури. Так, у 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Зазначається, що лише на публічні закупівлі МВС, СБУ і військових частин припадає приблизно половина придбаних автівок. Вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило, це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї.

Лідером у рейтингу замовників є Національна поліція. Саме це відомство та його структурні підрозділи у 2024 році придбали майже 1,8 тис. автівок на 2,2 млрд грн. Це на четверть більше за тогорічне поповнення автопарку.

Найчастіше Національна поліція купувала Renault Duster – 513 машин на 452 млн грн, Peugeot Landtrek – 262 авто на 400 млн грн, і Skoda Octavia – 217 на 215 млн грн.

На другому місці – Агенція оборонних закупівель, яка придбала 359 автівок на 358 млн грн. Вона купувала пікапи Great Wall Wingle для ЗСУ.

Третю та четверту сходинку посіли відповідно ДП «Ліси України» та СБУ з її обласними управліннями. Пркиметно, що у 2023 році третю сходинку посіла СБУ, а четверту відповідно – Ліси України. Обидві структури цьогоріч придбали більше авто ніж торік: Ліси України – на 117, СБУ – на 17 автомобілів.

ДП «Ліси України» поповнило свій автопарк на 303 автомобілі. Найбільше придбали Renault Duster – 161 та Mitsubishi L200 – 111. СБУ та її обласні підрозділи у 2024 році купили 293 автівки. Цьогоріч найбільше придбали Toyota RAV4 – 101 автомобіль, Renault Duster – 35, Hyundai Staria – 24.

У п’ятірку лідерів потрапляє поліція охорони, яка придбала 190 автомобілів на 207 млн грн. Найбільше купила Renault Duster – 65, та Toyota Camry – 23 авто.

Так, команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.

До слова, у 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою». «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.