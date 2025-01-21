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Названо найпопулярніші джипи, які українська держава закуповує під час війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Названо найпопулярніші джипи, які українська держава закуповує під час війни
У 2024 році державою було придбано 1 485 автівок Renault Duster
фото: Вікіпедія

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн. Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто серед джипів залишається бюджетний кросовер-позашляховик Renault Duster. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Зазначається, що у 2024 році державою було придбано 1 485 автівок Renault Duster, тобто 23% від загальної кількості. Найбільше Renault Duster в Prozorro купила Національна поліція – 513. Здебільшого це автомобілі спеціального призначення – вони додатково обладнані світлодіодною панеллю з проблисковими маячками, гучномовцем, радіостанцією для рацій, сейфом. Ще 175 таких кросоверів придбало Міністерство охорони здоров'я в межах спільного проєкту зі Світовим банком «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine). 

На другому місці опинилася Skoda Karoq, яких було придбано 205 на суму 183 млн грн. З них 181 автомобіль на 223 млн грн закупила Національна поліція. Зокрема, 150 Skoda Karoq придбала сама Національна поліція, ще 23 – Департамент патрульної поліції, п'ять – Центр обслуговування підрозділів Нацполіції.

Названо найпопулярніші джипи, які українська держава закуповує під час війни фото 1

На третій сходинці – Toyota RAV4. 80% від загальної кількості придбаних Toyota RAV4 (101 авто на 147 млн грн) припадає на закупівлі СБУ та її обласних підрозділів. Найбільше таких кросоверів придбала сама СБУ – 89 на 131 млн грн, решту докупили її обласні підрозділи СБУ у Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Харківській та Одеській областях.

Далі у списку йде Hyundai Tucson. Найбільше таких кросоверів придбала Національна поліція – 21 автівка придбана на суму 26 млн грн. Зокрема, 18 Hyundai Tucson закупив Департамент патрульної поліції, решту – обласні підрозділи. 

На пʼятому місці – Chery Tiggo. Найчастіші ці кросовери купували управління державної охорони та сільські громади. 

Команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включається специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 рази більше, ніж торік.  

До слова, у 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою». «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.

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Теги: місцева влада будівництво держава автомобіль ProZorro поліція транспорт влада кросовери Skoda Skoda Karoq велике будівництво 24 лютого

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