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У Карпатах будують новий гірськолижний курорт: що про нього відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Карпатах будують новий гірськолижний курорт: що про нього відомо
Новий курорт у Львівській області займатиме площу 127 гектарів
фото: Karpaty.info

Неподалік Волосянки планують звести 25 готелів на 5 тис. номерів, а також створити розвинену інфраструктуру для зимового відпочинку

У Карпатах розпочалося будівництво нового курорту. Протягом наступних 15 років планується збудувати 25 готелів з більш ніж 5 тис. номерами. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що новий курорт у Львівській області неподалік Волосянки займатиме площу 127 гектарів. Також передбачено будівництво витягів та лижних трас. Планувальникам допомагає команда експертів із Австрії.

Вартість будівництва курорту становитиме щонайменше $1,45 млрд — таку суму раніше озвучувала OKKO Group. Третина від цієї суми компанія забезпечить рахунок власних коштів і кредитів, частина, що залишиться, буде залучена від інвесторів.

«Будівництво першого готельного комплексу – це стратегічно важливий етап реалізації комплексної концепції міжнародного цілорічного курорту», – сказав керівник будівництва Василь Даниляк під час початку робіт.

Раніше на Буковині відкрили універсальний маршрут у Карпатах. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

У Вижницькому районі Чернівецької області з’явилася нова екологічна стежка під назвою «До Вартових Недеї». Маршрут з’єднує село Мигово та селище Берегомет, має протяжність 4 кілометри та підходить для мандрівників з будь-яким рівнем підготовки.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, маршрут уже пройшов перевірку гірськими рятувальниками спільно з працівниками Національного природного парку «Вижницький». Фахівці ретельно обстежили місцевість, визначили потенційно небезпечні ділянки, перевірили складні підйоми, тематичні зупинки та якість маркування маршруту.

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Теги: Львівщина будівництво туризм Карпати (гори)

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