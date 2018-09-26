Украинцев рассмешило новое требование УПЦ МП



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Синод УПЦ Московского патриархата потребовал выезда константинопольских экзархов за «каноническую территорию» церкви

Об этом заявили после совещания в Киево-Печерской лавре.

Отмечается, что УПЦ МП потребовали архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Иллариона «не вмешиваться во внутренние дела» УПЦ.

Украинские пользователи незамедлительно и бурно отреагировали на вмешательство во внутренние дела страны.

«Требовалка еще не выросла», «Я бы хотела, чтобы это московские попы покинули Украину. Дышать станет легче, потому что очень тяжелый ладан их кадил», «Я понимаю, что эти "ревизоры" им не нравятся, но РПЦшники здесь - не хозяева, поэтому требовать ничего не имеют права», - написали пользователи соцсетей.

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