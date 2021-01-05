Без макияжа и фильтров: 71-летняя Алла Пугачева напугала сеть новогодним селфи

Артистка поздравила пользователей с Новым годом.

71-летняя советская и российская поп-звезда Алла Пугачева не стесняется показывать свое лицо без макияжа.

В своем Инстаграме артистка опубликовала снимок, где позирует без единой капли декоративной косметики.

Знаменитость сделала фото во время прогулки по улице. На нем жена Максима Галкина со взъерошенной челкой улыбается и демонстрирует свое лицо вблизи.

В комментариях пользователи сети раскритиковали внешний вид примадонны.

«Пугачева не похожа сама на себя!», «Вижу все плохо, старость не радость», «Без ресниц и бровей», «Ну может уже не надо для всех, на публику. Ну живи уже, Алла, для детей», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.