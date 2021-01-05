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    Шоу-биз

    Без макияжа и фильтров: 71-летняя Алла Пугачева напугала сеть новогодним селфи

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    Певица Алла Пугачева - Без макияжа и фильтров: 71-летняя Алла Пугачева напугала сеть новогодним селфи
    Певица Алла Пугачева
    instagram.com/alla_orfey/

    Артистка поздравила пользователей с Новым годом.

    71-летняя советская и российская поп-звезда Алла Пугачева не стесняется показывать свое лицо без макияжа.

    В своем Инстаграме артистка опубликовала снимок, где позирует без единой капли декоративной косметики.

    Знаменитость сделала фото во время прогулки по улице. На нем жена Максима Галкина со взъерошенной челкой улыбается и демонстрирует свое лицо вблизи.

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    В комментариях пользователи сети раскритиковали внешний вид примадонны.

    «Пугачева не похожа сама на себя!», «Вижу все плохо, старость не радость», «Без ресниц и бровей», «Ну может уже не надо для всех, на публику. Ну живи уже, Алла, для детей», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес селфи курьез Алла Пугачева
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