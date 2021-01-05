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    Курьез

    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы

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    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы

    Лучше, чем ваши адидасы

    Погоня людей за товарами именитых брендов привела к появлению на рынках огромного количества подделок. Некоторые из них не отличить от оригинала, а вторые… ну они просто попытались повторить сходство со знаменитыми брендами причем как в названии, так и во внешнем виде товара.

    Собрали для вас снимки брендов, у которых полная беда с креативом и качеством товара.

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    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы
    Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: шутки курьез
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