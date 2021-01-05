Курьезные фото подделок популярных брендов, вызывающих смех сквозь слезы

Лучше, чем ваши адидасы

Погоня людей за товарами именитых брендов привела к появлению на рынках огромного количества подделок. Некоторые из них не отличить от оригинала, а вторые… ну они просто попытались повторить сходство со знаменитыми брендами причем как в названии, так и во внешнем виде товара.

Собрали для вас снимки брендов, у которых полная беда с креативом и качеством товара.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!