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    Курьез

    В Польше «труп» ожил в морге и пошел на вечеринку

    • Розсилка
    В Польше «труп» ожил в морге и пошел на вечеринку

    История произошла на юге Польши в городе Семяновице-Сленске. Прохожие обратили внимание на мужчину, лежащего без сознания на улице

    Прибывший на вызов врач констатировал смерть, вызванную сильнейшей алкогольной интоксикацией. В результате тело 31-летнего Кшиштофа Новака было доставлено в местный морг.

    Ночью охранник заведения услышал стуки и стоны, исходящие из холодильника. «Когда охранник вытащил ящик, чтобы проверить источник шума, он был в полном шоке. Он увидел трясущегося от холода мужчину, который просил одеяло», - пишет портал patrztu.news.

    После выхода из камеры «воскресший» мужчина отогрелся и отказался от проведения госпитализации и принял решение возвратиться на вечеринку к друзьям. Для медика, который совершил ошибку, история завершилась подозрением в профнепригодности. Теперь его ждёт судебное разбирательство.

    Под «Скотч» хорошо читается: Игрок «Челси» познакомился с болельщиками в мечети и пошел к ним домой есть рис с карри.

    Джерело: УНІАН

    смерть история
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