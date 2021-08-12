Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото

«Заказал гамбургер “без ничего” и его таки сделали именно без ничего»

Любое блюдо надоедает, если есть его постоянно, людям нужно разнообразие. А некоторые только и делают, что ищут нестандартные варианты провианта. В большинстве случаев повара от их запросов только отмахиваются – какой смысл нарушать техпроцесс и переводить продукты ради чьей-то глупости?

Но бывают и принципиальные исполнители, заказали – получайте и не обижайтесь!

«Попросил в колу положить вишенку», «Заказал гамбургер “без ничего” и его таки сделали именно без ничего», «На вопрос, как порезать сандвич, я ответил, что мне без разницы», «Люди попросили положить в гамбургер так много котлет, сколько возможно и чтобы он при этом не опрокинулся», «Я попросил побольше чеснока», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.