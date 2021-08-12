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    Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото

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    Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото

    «Заказал гамбургер “без ничего” и его таки сделали именно без ничего»

    Любое блюдо надоедает, если есть его постоянно, людям нужно разнообразие. А некоторые только и делают, что ищут нестандартные варианты провианта. В большинстве случаев повара от их запросов только отмахиваются – какой смысл нарушать техпроцесс и переводить продукты ради чьей-то глупости?

    Но бывают и принципиальные исполнители, заказали – получайте и не обижайтесь!

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    Слово «spicy» означает «острое». Клиент попросил больше чем побольше перца в его блюдо.
    Люди попросили положить в гамбургер так много котлет, сколько возможно и чтобы он при этом не опрокинулся
    Вот что бывает, если настаиваешь на дополнительной подливке. Картошка тупо утонула!
    “Я попросил побольше чеснока”
    “Заказал гамбургер “без ничего” и его таки сделали именно без ничего”
    Узнаете образ в торте? Подсказка – жена обожает корги, а это торт на её день рождения.
    “Попросил в колу положить вишенку”
    “На вопрос, как порезать сандвич, я ответил, что мне без разницы”
    “Когда я попросил побольше пакетиков кетчупа, мне дали полную жменю”
    “Сдуру попросил у пиццайоло экстра-корочку вместо экстра-сыра. Мол, слабо приготовить? Оказалось, нет.”
    “Насыпали оливок от души и даже больше. Но я сам виноват – просил побольше.”
    Больше лайма, еще больше лайма! Бармен оказался не жадный.
    Любители лука будут в восторге! А то обычно пару чахлых перьев кинут и все.
    Стало интересно, как много соленых огурчиков могут добавить в бургер. Вот результат. Просьба была — как можно больше огурчиков.
    “После просьб добавить побольше ростбифа мне выдали вот это”
    Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото
    Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото
    Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото

    «Попросил в колу положить вишенку», «Заказал гамбургер “без ничего” и его таки сделали именно без ничего», «На вопрос, как порезать сандвич, я ответил, что мне без разницы», «Люди попросили положить в гамбургер так много котлет, сколько возможно и чтобы он при этом не опрокинулся», «Я попросил побольше чеснока», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда гурманы с необычными запросами наткнулись на поваров с чувством юмора. Курьезные фото