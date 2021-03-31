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    Выгульщику собак Леди Гаги после нападения удалили часть легкого

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    Выгульщику собак Леди Гаги после нападения удалили часть легкого

    Артистка назвала Фишера героем, а он ее — своим ангелом

    Помощника Леди Гаги Райана Фишера выписали из больницы спустя месяц после вооруженного нападения. Мужчина гулял с тремя бульдогами певицы, когда к нему подъехали неизвестные на автомобиле и выстрелили в него. Одному питомцу удалось сбежать, остальных Гаге вернули, а мужчину в тяжелом состоянии увезли на скорой с пулевым ранением груди. К счастью, его удалось спасти.

    Сначала лечение проходило хорошо, и, как рассказывал мужчина, через несколько дней после выстрела он уже чувствовал себя неплохо, однако одно его легкое подверглось осложнению и не восстанавливалось. Его пришлось снова госпитализировать, чтобы удалить пораженную часть. Сейчас Райан покидает госпиталь здоровым, чему необыкновенно рад.

    Помощник Леди Гаги Райан Фишер
    Помощник Леди Гаги Райан Фишер

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: знаменитости певица
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