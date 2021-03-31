Выгульщику собак Леди Гаги после нападения удалили часть легкого

Артистка назвала Фишера героем, а он ее — своим ангелом

Помощника Леди Гаги Райана Фишера выписали из больницы спустя месяц после вооруженного нападения. Мужчина гулял с тремя бульдогами певицы, когда к нему подъехали неизвестные на автомобиле и выстрелили в него. Одному питомцу удалось сбежать, остальных Гаге вернули, а мужчину в тяжелом состоянии увезли на скорой с пулевым ранением груди. К счастью, его удалось спасти.

Сначала лечение проходило хорошо, и, как рассказывал мужчина, через несколько дней после выстрела он уже чувствовал себя неплохо, однако одно его легкое подверглось осложнению и не восстанавливалось. Его пришлось снова госпитализировать, чтобы удалить пораженную часть. Сейчас Райан покидает госпиталь здоровым, чему необыкновенно рад.

Помощник Леди Гаги Райан Фишер

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.