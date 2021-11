Эти необычные пассажиры общественного транспорта превратили обычную поездку в приключение

Подборка курьезных фото

Очень многим людям приходится добираться на работу или по другим своим делам на общественном транспорте. И вот они точно подтвердят, что там случаются такие ситуации и попадаются такие попутчики, после которых не то что в цирке не интересно, а становится труднее удивить в целом.

Типичная поездка – это, как правило, скукота и тоска, но иногда случается такое, что превращает унылую поездку в незабываемое приключение, о котором еще долго будут помнить.

«Этот старец знает о стиле немного больше, чем все мы», «А вообще, возраст вовсе не помеха, чтобы выглядеть так, как душа желает», «Просто обычный день в метро Нью-Йорка», «Енот едет в маршрутке по каким-то своим делам», «Уверенного в себе делового мужчину всегда видно сразу», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.