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У Франції в'язень утік з тюрми, сховавшись у сумці співкамерника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зловмисник утік з в’язниці Корбас, що поблизу французького міста Ліон
фото: bfmtv.com

Адміністрація в’язниці помітила втечу зловмисника лише наступного ранку

20-річний зловмисник утік з в’язниці Корбас, що поблизу французького міста Ліон, сховавшись у сумці свого співкамерника, який залишав установу після закінчення терміну. Про це пишуть Le Parisien та BFMTV.

Адміністрація в'язниці заявила, що молодий чоловік відбував «кілька тюремних покарань». На його імʼя також видали ордер на арешт у межах розслідування, пов'язаного з організованою злочинністю.

На момент інциденту втікач відбував «кілька термінів» ув'язнення
На момент інциденту втікач відбував «кілька термінів» ув'язнення
фото: leparisien.fr

За даними вʼязниці, чоловік скористався звільненням свого співкамерника, щоб сховатися в сумці та вибратися з в'язниці. Це сталося ще 11 червня, однак зафіксували втечу лише наступного ранку.

Прокуратура Ліона вже розпочала розслідування за фактом «втечі в складі організованого угруповання та злочинної змови».

Крім того, було розпочато внутрішнє розслідування, щоб «пролити світло» на обставини цієї втечі.

Нагадаємо, сирійські повстанці після повалення режиму диктатора Башара Асада випустили всіх засуджених із військової в’язниці Седна. Туд сирійський уряд утримував тисячі людей. Вона розташована в 30 км від Дамаска і відома як місце страти й тортур противників режиму Асада. За оцінками Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з 2011 до 2021 року там загинуло понад 30 тисяч людей.

Також Міністерство юстиції запускає послуги платних телефонних розмов і користування Інтернетом для ув'язнених.

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Теги: в'язниця Франція арешт

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