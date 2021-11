Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)

Подборка курьезных фото

В современном мире, где ты за мгновения можешь связаться с человеком в другом полушарии, очень много людей почему-то одиноки. И сильно ошибаются, когда представляют себе, как будут жить с кем-то, как справятся с задачами по содержанию семьи и воспитанию детей.

Для таких ситуаций есть проверенный метод – надо завести домашнего питомца, а лучше парочку. И нужный опыт придет сам собой, в избытке!

«Тренируемся укладывать спать непоседливых малышей», «У меня травма колена и как только я закончила свои упражнения, он принес мне бинты. Я его об этом даже не просила», «Он до сих пор иногда забывает, что уже давным-давно не щенок», «Посмотри, я теперь коровка, а не кот», - шутят в комментариях пользователи сети.

