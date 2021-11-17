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    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)

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    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)

    Подборка курьезных фото

    В современном мире, где ты за мгновения можешь связаться с человеком в другом полушарии, очень много людей почему-то одиноки. И сильно ошибаются, когда представляют себе, как будут жить с кем-то, как справятся с задачами по содержанию семьи и воспитанию детей.

    Для таких ситуаций есть проверенный метод – надо завести домашнего питомца, а лучше парочку. И нужный опыт придет сам собой, в избытке!

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    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)
    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)

    «Тренируемся укладывать спать непоседливых малышей», «У меня травма колена и как только я закончила свои упражнения, он принес мне бинты. Я его об этом даже не просила», «Он до сих пор иногда забывает, что уже давным-давно не щенок», «Посмотри, я теперь коровка, а не кот», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: шутки курьез
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    Наблюдая за этими пушистыми красавчиками трудно сдержать умиление (фото)