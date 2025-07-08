У Мексиці злочинці пограбували фуру з 33 тоннами золотого і срібного концентрату
Інцидент стався на автошляхах в Мексиці, де спроби пограбування відбуваються приблизно кожні 50 хв
Озброєні злодії пограбували вантажівку, що перевозила 33 тонни золотого і срібного концентрату, яка належить компанії Grupo Minero Bacis. Вони завдали компанії мільйонних збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Спочатку нападники заблокували напівпричіп двома автомобілями білого кольору. Потім напали на водія і супроводжуючих його охоронців і утримували їх у заручниках протягом півтори години. Вантажівка, яка прямувала до тихоокеанського порту Мансанільо, була знайдена, але причеплений до неї причіп із золотим і срібним концентратом – ні.
Хоча точний фінансовий вплив ще не підрахований, Grupo Minero Bacis заявила, що збитки обчислюються мільйонами доларів.
Інцидент стався на автошляхах в Мексиці, де спроби пограбування відбуваються приблизно кожні 50 хв. За перші два місяці 2025 року кількість пограбувань зросла більш ніж на третину в порівнянні з попереднім роком, в якому було зареєстровано 24 тис. крадіжок вантажів.
До слова, кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони – на 33% менше, ніж у 2023 році.