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У Мексиці злочинці пограбували фуру з 33 тоннами золотого і срібного концентрату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інцидент стався на автошляхах в Мексиці, де спроби пограбування відбуваються приблизно кожні 50 хв

Озброєні злодії пограбували вантажівку, що перевозила 33 тонни золотого і срібного концентрату, яка належить компанії Grupo Minero Bacis. Вони завдали компанії мільйонних збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Спочатку нападники заблокували напівпричіп двома автомобілями білого кольору. Потім напали на водія і супроводжуючих його охоронців і утримували їх у заручниках протягом півтори години. Вантажівка, яка прямувала до тихоокеанського порту Мансанільо, була знайдена, але причеплений до неї причіп із золотим і срібним концентратом – ні.

Хоча точний фінансовий вплив ще не підрахований, Grupo Minero Bacis заявила, що збитки обчислюються мільйонами доларів.

Інцидент стався на автошляхах в Мексиці, де спроби пограбування відбуваються приблизно кожні 50 хв. За перші два місяці 2025 року кількість пограбувань зросла більш ніж на третину в порівнянні з попереднім роком, в якому було зареєстровано 24 тис. крадіжок вантажів.

Золотий і срібний концентрати – це напівфабрикати, що містять вищі концентрації дорогоцінних металів, ніж вихідна руда.

До слова, кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони – на 33% менше, ніж у 2023 році. 

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Теги: Мексика грабіжники пограбування

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