Как выглядит Кардашьян в бикини на самом деле. В сеть слили фоторазоблачение

Некоторые аккаунты уже были заблокированы за «распространение личной информации»

Члены популярного семейства Кардашьян так сильно полагаются на фильтры и фотошоп, что любое неотредактированное фото вызывает у них панику. Поэтому когда реальный снимок 36-летней Хлои попал в Сеть, то у пиар-отдела семейства едва не случился приступ. На фото женщина стоит возле бассейна, который располагается на заднем дворе частного дома ее матери — Крис Дженнер — в Калифорнии, и с кем-то разговаривает.

На Хлои надет маленький купальник с леопардовым принтом, а ее волосы забраны в хвост. Звезда не позировала, выставляя бедра и втягивая живот, как обычно она это делает в "Инстаграме". Кожа бизнесвумен была вся в буграх от целлюлита, а талию на новом снимке обнаружить удалось не с первой попытки. Хлои сфотографировал ассистент семейства Кардашьян, когда на этих выходных его члены праздновали Пасху. Но вот как снимок попал в Сеть, неизвестно.

В соцсетях пользователи принялись обсуждать его и делиться им с друзьями, но знаменитая семья была категорически против. Они сделали упор на то, что фото было сделано и распространяется без разрешения Хлои, что противозаконно. Юристы и пиар-отдел принялись удалять снимок с просторов Сети, угрожая пользователям судом и блокируя их страницы, пишет Daily Mail.

Такая реакция удивительна, потому что большинство пользователей Сети отнеслись благосклонно к настоящей Хлои и посчитали ее естественность милой. Но бурная реакция семейства их не на шутку разозлила, ведь таким образом звездный клан лишь демонстрирует двойные стандарты и лицемерие.

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