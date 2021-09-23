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    107-летняя американка дала простой рецепт долголетия

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    107-летняя американка дала простой рецепт долголетия

    Женщина дала совет желающим прожить долго

    Жительница американского города Линкольн, штат Небраска, отметившая 107-й день рождения, дала совет желающим прожить долго. Об этом сообщает KOLN.

    Ванеста Грей родилась в 1914 году и выросла во времена Великой депрессии. «Мы не знали, что это Великая депрессия, потому что все наши друзья были в том же положении», — вспоминает женщина. Она утверждает, что несмотря на трудности наслаждалась каждым годом своей жизни.

    «Надеюсь, что смогу отметить день рождения еще раз, — говорит Грей. — Это единственный подарок, который я прошу на каждый юбилей — еще один год». Когда у нее спросили о секрете долгой и успешной жизни, 107-летняя долгожительница засмеялась и сказала, что у нее нет ответа, однако посоветовала хорошо спать и думать в первую очередь о других, а не о себе.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: здоровый образ жизни День рождения
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    107-летняя американка дала простой рецепт долголетия