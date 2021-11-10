11 ноября – Всемирный день шопинга. Как проходят распродажи в Украине

Если покупки – ваша стихия, присоединяйтесь к этому празднику

11 ноября отмечается популярный во всем мире праздник – Всемирный день шопинга. В этот день есть отличная возможность приобрести самые разнообразные товары по скидке для тех, кто не может дождаться знаменитой «черной пятницы», которая в этом году пройдет 26 ноября.

О том, как пройдет День шопинга, и в каких магазинах 11 ноября можно рассчитывать на грандиозные распродажи, читайте далее в материале.

История праздника

Потенциальный покупатель может найти для себя, своих родных и близких все/Фото из открытых источников

В 1993 году группа студентов из китайского города Нанкин решила отпраздновать свое одиночество и не нашла способа лучше, чем закатить вечеринку с друзьями. С тех пор в Китае 11 ноября считается Днем холостяка, а символичная дата из четырех единиц обозначает одиноких людей.

Широко распространился праздник лишь спустя годы, а предприимчивые китайцы решили, что на этом можно неплохо заработать и приурочили ко Дню Холостяка Всемирный день шопинга. В 2011 году идею в жизнь воплотила компания Alibaba Group и не прогадала: желающих купить вещи по выгодным скидкам оказалось немало.

Так, «празднование» миллионами пользователей Дня Шопинга в 2013 году принесло только китайской «Alibaba Group» за сутки $5,8 миллиардов, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Черная пятница» и «Киберпонедельник» аналоги-предтечи.

Всемирный день шопинга в Украине

Во многих онлайн магазинах можно найти немалые скидки/Фото из открытых источников

Изначально 11 ноября грандиозные скидки и распродажи для покупателей устраивали только интернет-магазины Поднебесной. Одним из таких является популярный на настоящий момент во всем мире Aliexpress. День шопинга на данном интернет-ресурсе ежегодно проходит со скидками, размер которых достигает до 90%.

Для украинцев распродажи стартуют 11 ноября 2021 года. Организаторы фестиваля покупок обещают скидки на миллион товаров различных брендов, а также розыгрыши и конкурсы с денежными призами.

На онлайн-торговых площадках будут представлены бренды одежды: GAP, NFL, Victoria’s Secret, Zara, Nike, Uniqlo, Adidas, Levi’s и так далее.

Также, среди продуктов электроники: Apple, Bose, Samsung, Dyson, iRobot, Haier, косметика: Estee Lauder, L’Oreal, Guerlain, Bobbi Brown, продукты питания: Mars, Nestle, Danone, Starbucks и не только.

Помимо Aliexpress распродажи во Всемирный день шопинга проведут и такие китайские магазины, как alibaba.com, gearbest.com, taobao.com. GearBest предложит не только гаджеты, но и одежду. Женские и мужские зимние пуховики и куртки предложат приобрести 11 ноября по очень привлекательным ценам.

Обязательно мониторьте акционные предложения выбранных магазинов/Фото из открытых источников

Распространение интернет-магазинов и рост их популярности у населения во всем мире позволяют не только отыскать товары на любой вкус, но и приобрести их онлайн. Диапазон ассортимента интернет-магазинов и выставляемых на продажу товаров со скидкой в День шопинга очень велик и разнообразен.

Потенциальный покупатель может найти для себя, своих родных и близких все, что угодно: от милых безделушек до дорогих украшений, от простой повседневной одежды до стильных нарядов. Особый интерес в такие дни покупатель проявляет к всевозможным гаджетам, электронике, средствам мобильной связи, а также видео и бытовой технике.

Заядлые шопоголики заранее ожидают старта продаж. Многие пользующиеся особым спросом позиции «улетают» с прилавков или страниц интернет-сайтов за считанные минуты. Количество совершаемых в День шопинга покупок исчисляется миллионами, а охват продаж – вся планета. Поэтому, если покупки – ваша стихия, присоединяйтесь к этому празднику. И удачного вам шопинга!