116 лет со дня рождения Бориса Гмыри. Что нужно знать о выдающемся оперном певце



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Борис Гмыря

«Голосом Бориса Гмыри Украина с Богом разговаривает», - сказал о певце поэт Дмитрий Белоус.

Борис Гмыря – удивительное явление в истории мирового вокального искусства. Его пение называли «Божьим пением».

Люди, которым посчастливилось слышать его живой голос, видеть его лицо, вспоминают об этом как о великом событии в их жизни. Как писал земляк Гмыри - Борис Ткаченко с Лебедина: «Не одно поколение будет нам завидовать, что мы жили во времена Бориса Гмыри, слышали его живой голос».

«Голосом Бориса Гмыри Украина с Богом разговаривает», - как-то сказал поэт Дмитрий Белоус.

Родился Борис Гмыря в 1903 году на Сумщине в городе Лебедин.

В 27 лет получил аттестат о среднем образовании, а в 33 - сталсолистом Харьковского оперного театра.

С 1939 года - солист Киевского театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко.

В годы Голодомора умерли отец и сестра певца.

В 1941 году больного Гмырю не эвакуировали из Харькова и оставили в городе перед приходом нацистов. Пребывание на оккупированной территории стало поводом к травли певца советской властью.

Советская власть не выпускала певца на гастроли за пределы стран соцлагеря. Гмырю неоднократно приглашали выступить с США и Канаде, но каждый раз певец неожиданно «болел» и не мог приехать.

В репертуаре Бориса Гмыри 300 народных пеceн и больше 40 оперных партий

Любимая опера «Тарас Бульба» Н. Лысенко

«Готовясь выполнять роль Тараса Бульбы, я много читал, думал, работал. Передо мной были и noвеcть Гоголя, м либретто М. Старицкого, и литературная редакция М. Рыльского, и клавир 1913 года, редактируемый самым Н. Лысенко, и клавиры с редакцией Л. Ревуцкого и Б.Лятошинского, а также много критических статей и иллюстративных материалов великих художников»