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    Шоу-биз

    Похудевшая Каменских призналась, что позволяет себе сладкое и выпечку

    • Розсилка
    Певица Настя Каменских - Похудевшая Каменских призналась, что позволяет себе сладкое и выпечку
    Певица Настя Каменских

    Недавно Настя вернулась из Турции

    Певица Настя Каменских в этом году выбрала для своего отдыха средиземноморское побережье Турции, остановившись в одном из элит-отелей Кемера. Здесь она смогла продемонстрировать свои многочисленные купальники и эффектную фигуру в них.

    К удивлению ее поклонников некогда пышная звезда вышла из самоизоляции хрупкой красавицей. Кому-то это пришлось по вкусу, а кто-то с грустью вспомнил ее выдающиеся формы. Тем не менее сама девушка весьма довольна своим видом, чувствуя себя красивой и счастливой.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    В личном блоге она опубликовала забавное видео, на котором с наслаждением нюхает аппетитные жареные пончики, посыпанные сахарной пудрой, но все-таки останавливает свой выбор на клубнике. Тем не менее жена Потапа призналась, что все-таки не отказывается полностью от выпечки и сладкого, периодически балуя себя вкусненьким.

     «Самый непростой ежедневный выбор для каждой девочки. Знакомо? Мне — очень! Но, на самом деле, я тоже живой человек и иногда позволяю себе какую-то не пп-шную вкусность, если сильно хочется», — сказала Каменских.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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    знаменитости Настя Каменских актер певица шоу-бизнес
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