Похудевшая Каменских призналась, что позволяет себе сладкое и выпечку



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Певица Настя Каменских

Недавно Настя вернулась из Турции

Певица Настя Каменских в этом году выбрала для своего отдыха средиземноморское побережье Турции, остановившись в одном из элит-отелей Кемера. Здесь она смогла продемонстрировать свои многочисленные купальники и эффектную фигуру в них.

К удивлению ее поклонников некогда пышная звезда вышла из самоизоляции хрупкой красавицей. Кому-то это пришлось по вкусу, а кто-то с грустью вспомнил ее выдающиеся формы. Тем не менее сама девушка весьма довольна своим видом, чувствуя себя красивой и счастливой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Авг 2020 в 5:21 PDT

В личном блоге она опубликовала забавное видео, на котором с наслаждением нюхает аппетитные жареные пончики, посыпанные сахарной пудрой, но все-таки останавливает свой выбор на клубнике. Тем не менее жена Потапа призналась, что все-таки не отказывается полностью от выпечки и сладкого, периодически балуя себя вкусненьким.

«Самый непростой ежедневный выбор для каждой девочки. Знакомо? Мне — очень! Но, на самом деле, я тоже живой человек и иногда позволяю себе какую-то не пп-шную вкусность, если сильно хочется», — сказала Каменских.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.