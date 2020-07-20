38-летняя Вера Брежнева обнажила длинные ножки на яхте



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38-летняя Вера Брежнева решила покорить новые вершины instagram.com/ververa/

Певица провела выходные с пользой

Экс-«ВиаГра» 38-летняя Вера Брежнева отправилась на прогулку на красивой белоснежной яхте. Из-за закрытых границ звезда не может полететь на отдых на любимые курорты, но и в Москве ей скучать не приходится.

Вера тщательно подобрала наряд для расслабленного дня. Ей приглянулся сексуальный образ в стиле кэжуал. Звезда надела белую рубашку оверсайз и кремовые шорты из денима, благодаря миниатюрной длине которых ее длинные стройные ноги оказались на всеобщем обозрении.

Такой эффектный образ дива дополнила шляпкой с полями в нюдовом оттенке. Вера запечатлела себя за штурвалом яхты, приняв позу заправского капитана. Артистка лихо закинула ногу на корпус яхты.

«Выходной, я тебя заслужила. Вчера друзья подарили мне идеальный день и новые навыки», - сообщила Брежнева.

Фанаты восхитились ее летним образом и точеной фигурой, не поскупившись на комплименты в комментариях. «Вера, пусть таких дней будет как можно больше!», «Вера, никогда не забывай, что ты талантливая, удивительная и самая прекрасная девушка в мире», «Кэп Вера», «Красотка», «Какой красивый капитан», - написали фолловеры.