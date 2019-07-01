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    Жизнь

    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши

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    <div class="article-pic image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">Ума Турман</div> <div class="embed-source">instagram.com/umathurman</div> </div> </div> <p></p> <div class="vn_player"> <div class="vn-player"> <div></ - 49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    Ума Турман
    instagram.com/umathurman

    Кинозвезда не стесняется своего целлюлита

    Знаменитая голливудская актриса Ума Турман показала поклонникам, как провела выходные. Она отправилась в поход по горам, а потом искупалась в холодной горной реке.

    Актриса опубликовала фото, на котором она позирует в слитном купальнике болотного цвета в ледяной воде. Снимок сделан издалека, но поклонники смогли рассмотреть, что у нее далеко не идеальный пресс.

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    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши
    instagram.com/umathurman

    Звезда «Криминального чтива» не стала ретушировать снимок, явно не переживая по поводу своей фигуры. Ума Турман - одна из последовательниц бодипозитива. Она считает, что свое тело нужно любить таким, какое оно есть.

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