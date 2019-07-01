49-летняя Ума Турман показала неидеальную фигуру в купальнике без ретуши

Кинозвезда не стесняется своего целлюлита

Знаменитая голливудская актриса Ума Турман показала поклонникам, как провела выходные. Она отправилась в поход по горам, а потом искупалась в холодной горной реке.

Актриса опубликовала фото, на котором она позирует в слитном купальнике болотного цвета в ледяной воде. Снимок сделан издалека, но поклонники смогли рассмотреть, что у нее далеко не идеальный пресс.

Звезда «Криминального чтива» не стала ретушировать снимок, явно не переживая по поводу своей фигуры. Ума Турман - одна из последовательниц бодипозитива. Она считает, что свое тело нужно любить таким, какое оно есть.