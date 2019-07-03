54-летняя Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником



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Моника Беллуччи

О разрыве отношений сообщила сама актриса

54-летняя актриса Моника Беллуччи и парижский галерист, 36-летний Николя Лефевр расстались. Не дожидаясь появления слухов, заявление о разрыве отношений сделала сама актриса.

«Нам с Николя было хорошо друг с другом, этот мужчина научил меня многому. Он – человек, у которого есть истинная артистическая чувствительность, но отныне наш совместный «полет» продолжится по другому пути – дружбе на всю жизнь», – заявила 54-летняя актриса.

Напомним, что еще в конце мая звездная пара выходила вместе в свет. Беллуччи и Лефевр тогда посетили благотворительный вечер в Мадриде. Пара выглядела счастливой и не было ни намека на их скорое расставание.