56-летний Тарантино впервые стал отцом



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Первый ребенок режиссера появился в Израиле

Сына Квеннтину подарила 36-летняя жена Даниэла Пик

56-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. Малыша ему подарила супруга, 36-летняя певица Даниэла Пик. Как сообщает портал Pnai Plus, роды проходили в Тель-Авиве, первенцем известного кинодеятеля стал мальчик. Имя новорожденного пара решила пока хранить в секрете.

Выбор на израильскую клинику у режиссера и его жены пал не случайно, дело в том, что Даниэла родом отсюда. Она является наследницей популярного еврейского музыканта Цвики Пика. Встретился с ней Тарантино во время продвижения своей картины «Бесславные ублюдки» в Израиле. Поженилась пара почти спустя 10 лет, в 2018 году. Летом прошлого года они объявили о скором пополнении в их семействе.