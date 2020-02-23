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    Шоу-биз

    Олег Собчук рассказал о перевоплощении с рокера на бальника

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    Олег Собчук рассказал о перевоплощении с рокера на бальника

    Олег Собчук, лидер группы «Скай» посетил 5-й Украинский бал в Вене

    В Вене уже в пятый раз прошел традиционный Украинский благотворительный бал. Его посетило много украинских звезд, среди которых и Олег Собчук, лидер группы «Скай» с женой.

    Перевоплощение с рокера на бальником состоялось для Олега довольно стрессово.

    «У меня не было ни смокинга ни бабочки. Я даже больше скажу, я купил бабочка и специальный пояс, но успешно забыл в квартире в Киеве. Поэтому бабочку пришлось одалживать у друзей».

    Но на этом приключения Олега не закончились. В гостинице он понял, что забыл подогнать классические брюки под свой рост. Поэтому это пришлось делать в Вене, гостиничными иглой и нитью, за час до бала.

    «Жена была занята, она занималась прической. У нас была всего час на все. Но мы справились. Я почувствовал себя Золушкой », - шутит певец.

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