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    Шоу-биз

    Лайма Вайкуле рассказала о своих любимых местах в Киеве

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    Лайма Вайкуле рассказала о своих любимых местах в Киеве

    Латвийская звезда Лайма Вайкуле устроила в Киеве камерный сольный концерт при свечах

    Латвийская звезда Лайма Вайкуле устроила в Киеве камерный сольный концерт при свечах. Несмотря на коронавирус, Лайма Вайкуле сделала исключение и не побоялась приехать в Украину.

    Екатерина Осадчая даже заметила, что Лайма последнее время все чаще бывает в Украине.

    «Я даже понимаю почти все, что вы говорите. Я счастлива быть в Украине. Мне нравится Киев. Sanahunt - мое любимое место», - шутит певица.

    Именно этим столичным аутлетом несколько лет назад прогуливалась Вайкуле с Осадчей и поисках стильных брендовых вещей.

    Нравятся Лайме и украинские мужчины. С одним из них она спела дуэтом на своем концерте. С харизматичным покорителем женских сердец - Арсеном Мирзояном Лайма Вайкуле исполнила песню «Если ты со мной».

    «Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!», - призналась звезда после концерта.

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