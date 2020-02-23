Лайма Вайкуле рассказала о своих любимых местах в Киеве



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Латвийская звезда Лайма Вайкуле устроила в Киеве камерный сольный концерт при свечах

Латвийская звезда Лайма Вайкуле устроила в Киеве камерный сольный концерт при свечах. Несмотря на коронавирус, Лайма Вайкуле сделала исключение и не побоялась приехать в Украину.

Екатерина Осадчая даже заметила, что Лайма последнее время все чаще бывает в Украине.

«Я даже понимаю почти все, что вы говорите. Я счастлива быть в Украине. Мне нравится Киев. Sanahunt - мое любимое место», - шутит певица.

Именно этим столичным аутлетом несколько лет назад прогуливалась Вайкуле с Осадчей и поисках стильных брендовых вещей.

Нравятся Лайме и украинские мужчины. С одним из них она спела дуэтом на своем концерте. С харизматичным покорителем женских сердец - Арсеном Мирзояном Лайма Вайкуле исполнила песню «Если ты со мной».

«Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!», - призналась звезда после концерта.