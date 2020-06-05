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    Жизнь

    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине

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    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине

    Модель отметила, что в этой диете ее радует экономия времени: женщина заказывает заранее подобранный рацион на день и не тратит силы на готовку

    Популярная в прошлом актриса и модель Морган Фэрчайлд раскрыла секрет своего похудения в период режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в интервью для Closer Weekly.

    Знаменитость рассказала о том, что некоторое время назад у нее возникли проблемы со здоровьем, что стало причиной набора веса, поэтому 70-летняя Фэрчайлд решила заняться фигурой. Так, она открыла для себя кето-диету. Ее особенность заключается в низком содержании углеводов и высоком содержании белка.

    «Каждое утро я ем овсянку, а затем питаюсь салатами. Диета не жесткая, но специфичная», — поделилась актриса, похудевшая на 30 фунтов (13 килограммов). По словам женщины, она «начала терять вес, как сумасшедшая» благодаря своей дисциплинированности.

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    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине
    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине
    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине
    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине
    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине
    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине
    70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть на карантине

    Кроме того, Фэрчайлд отметила, что в этой диете ее радует экономия времени: женщина заказывает заранее подобранный рацион на день и не тратит силы на готовку. «Я придерживаюсь такого питания и стараюсь похудеть, пока мы на карантине», — добавила она.

    В мае звездный тренер Сиара Мадден (Ciara Madden) раскрыла способ похудеть на карантине с помощью стула. Она разработала комплекс способствующих похудению упражнений, для выполнения которых необходим только упомянутый предмет. Среди них, в частности, зашагивания на стул, которые совершаются поочередно правой и левой ногой.

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