86-летняя российская актриса пережила цитокиновый шторм

Выздоровлению актрисы пока препятствуют два фактора

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм, одно из самых серьезных состояний, вызываемых коронавирусной инфекцией, сообщают российские СМИсо ссылкой на источник близкий к системе здравоохранения Петербурга.

Алиса Фрейндлих находится в реанимации больницы №122 имени Соколова с 25 декабря. Всенародно любимая актриса дышит сама, без подключения к аппарату ИВЛ, тем не менее, ее состояние не улучшается, врачи называют его стабильно тяжелым.

Цитокиновый шторм был вовремя купирован, для этого применялись методы интенсивной терапии.

Выздоровлению актрисы пока препятствуют два фактора. Первый - курение.

Вредная привычка Алисы Фрейндлих ни для кого не была секретом, тем не менее, оказавшись в больнице, актриса отказалась от сигарет. И сейчас состояние ее легких постепенно улучшается.

Вторая проблема - дефицит массы тела. Этот фактор, по оценкам источника, является серьезным препятствием для выздоровления актрисы.