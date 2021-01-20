Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)

Душевая кабина звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» показалась многим фанатам нелепой

23-летняя инстадива Кайли Дженнер, которая сделала состояние на собственном бренде косметики, дала уникальную возможность увидеть изнутри свой особняк в Лос-Анджелесе. Она сняла на видео ванную комнату со стенами из розового мрамора. В ролик попала просторная душевая кабина с прозрачными перегородками.

Кайли включила воду для полноценной демонстрации интерьера. Но это решение стало ошибкой. Напор был очень слабым, а струя такая тонкая, что пользователи пришли в недоумение. Большинство задалось вопросом: практичен ли вообще такой душ? В Сети начали смеяться над Дженнер, публикуя скрины из ее ролика.

«Кайли живет в особняке за 35 миллионов долларов, и такое там давление воды...», «Прикол дня: напор воды в моем душе лучше, чем у Кайли Дженнер», «Вы тоже обратили внимание, какая маленькая насадка душа?! Там же невозможно мыться!», «Этот душ выглядит нелепо и дешево!», «Из бутылки помыться проще, чем в душе Кайли», — потроллили звезду пользователи.

Однако нашлись и те, кто вступился за молодую маму. Они заявили, что слабый напор воды не связан с нежеланием Кайли заплатить специалистам. По их мнению, бьюти-магнат просто следует правилам штата, где она проживает.

«В Калифорнии есть ограничения на водопользование!», «А вы не думали, что это связано с тем, что Кайли живет в Калифорнии, где есть засуха?», «Энергетическая комиссия Калифорнии сократила расход воды на насадки для душа с 2015 года. У нас также есть более строгие критерии использования воды для наших туалетов и смесителей», — высказались более осведомленные пользователи.

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