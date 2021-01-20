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    Шоу-биз

    Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер оконфузилась, показав интерьер своего дома</p> <div></div> - Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер оконфузилась, показав интерьер своего дома

    Душевая кабина звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» показалась многим фанатам нелепой

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер, которая сделала состояние на собственном бренде косметики, дала уникальную возможность увидеть изнутри свой особняк в Лос-Анджелесе. Она сняла на видео ванную комнату со стенами из розового мрамора. В ролик попала просторная душевая кабина с прозрачными перегородками.

    Кайли включила воду для полноценной демонстрации интерьера. Но это решение стало ошибкой. Напор был очень слабым, а струя такая тонкая, что пользователи пришли в недоумение. Большинство задалось вопросом: практичен ли вообще такой душ? В Сети начали смеяться над Дженнер, публикуя скрины из ее ролика.

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    «Кайли живет в особняке за 35 миллионов долларов, и такое там давление воды...», «Прикол дня: напор воды в моем душе лучше, чем у Кайли Дженнер», «Вы тоже обратили внимание, какая маленькая насадка душа?! Там же невозможно мыться!», «Этот душ выглядит нелепо и дешево!», «Из бутылки помыться проще, чем в душе Кайли», — потроллили звезду пользователи.

    Однако нашлись и те, кто вступился за молодую маму. Они заявили, что слабый напор воды не связан с нежеланием Кайли заплатить специалистам. По их мнению, бьюти-магнат просто следует правилам штата, где она проживает.

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    Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)
    Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)
    Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)
    Миллиардершу высмеяли из-за неисправной сантехники в особняке за $35 миллионов (фото)

     «В Калифорнии есть ограничения на водопользование!», «А вы не думали, что это связано с тем, что Кайли живет в Калифорнии, где есть засуха?», «Энергетическая комиссия Калифорнии сократила расход воды на насадки для душа с 2015 года. У нас также есть более строгие критерии использования воды для наших туалетов и смесителей», — высказались более осведомленные пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

    Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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