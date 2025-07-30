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Аграрія з Чернігівщини Леоніда Яковишина поховали у мавзолеї, який він будував для себе понад 10 років

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Люди прощаються з Леонідом Яковишиним у селищі Мирне
фото: Суспільне Чернігів

Генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин помер у віці 86 років

29 липня у селищі Мирне Чернігівської області відбулася церемонія прощання з Леонідом Яковишиним – Героєм України, почесним громадянином Чернігівщини та гендиректором товариства «Земля і Воля», який помер 26 липня. Його поховали у мавзолеї, що він збудував для себе ще за життя в місті Бобровиця. На прощання прибули діючі депутати Верховної Ради та керівництво області, передає «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернігів».

У селищі Мирне біля місцевого будинку культури, який Леонід Яковишин понад 10 років реконструював за зразком зменшених копій італійської Ла Скали та Одеського театру опери та балету, чекали поліція, охоронці та працівники агропідприємства «Земля і воля». Саме тут прощалися з видатним аграрієм.

Як пише «Суспільне», у день прощання представників преси не пустили на подвір'я будинку культури. «Позиція дітей, щоб зйомку не проводили під час поховання», – повідомив чоловік, який представився начальником охорони на ім'я Іван.

О пів на першу до Мирного почали з’їжджатися елітні автівки та гості. Серед них був народний депутат України Валерій Дубіль, який приїхав з дружиною. «Я переконаний, що це людина – патріот нашої держави. Щойно їду з дружиною, вона каже: подивись, який порядок. Тому ця людина – з великої літери», – сказав Валерій Дубіль.

Леонід Яковишин переїхав до Мирного на Чернігівщину у 1970-му році, де й розпочалася його кар'єра в бізнесі. З 1995 року він очолив ТОВ «Земля і воля», створене на базі реорганізованого Бобровицького технікуму.

Наразі у Мирному проживає близько півтисячі людей, і майже всі працювали або й досі працюють на підприємстві Яковишина.

Працівники агропідприємства живим коридором зустрічали катафалк. Першими на територію будинку культури охоронці пропустили родину померлого та високопосадовців: заступника голови обласної ради Дмитра Блауша, народного депутата Анатолія Гунька, ексміського голову Чернігова Владислава Атрошенка, колишнього голову облдержадміністрації Валерія Куліча.

«Він був піонером сучасного аграрного бізнесу в Україні, який, дійсно, перейняв з Америки. Це перша найпотужніша аграрна компанія. Все аграрії підглядали – як там у Яковишина», – згадує Валерій Куліч.

Після прощання в будинку культури труну винесли на подвір'я, де бажаючі проголошували прощальні промови.

Далі процесія рушила до Бобровиці, де Леоніда Яковишина поховали у мавзолеї, який він для себе будував понад 10 років. Як він зазначав, мавзолей має працювати щодня, крім вихідних, і бути відкритим для всіх охочих.

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Прощання з героєм України та аграрієм з Чернігівщини Леонідом Яковишиним
фото: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин помер у віці 86 років. Про його смерть повідомила Бобровицька територіальна громада, пише «Главком».

Леонід Яковишин відомий не лише як аграрій, який мав у розпорядженні понад 32 тис га землі, а й як людина, що збудувала у Бобровиці на Чернігівщині власний мавзолей. Вартість усипальниці, побудованої за прикладом мавзолею Наполеона, становить $3 млн, що дорівнює третині бюджету громади. Всередині мавзолею – копії вітражів 600-річного німецького храму та чотири позолочені скульптури самого Яковишина, що зображують його у різному віці, а тако саркофаг вагою 23 т та ціною $150 тис.

Теги: Чернігівщина смерть поховання

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