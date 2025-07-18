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У Бельгії в авто через аномальну спеку померла 15-місячна дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Бельгії в авто через аномальну спеку померла 15-місячна дитина
Розпочато судове розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Батько мав відвезти дитину до дитячого садка

У місті Намюр у центральній Бельгії вчора, 17 липня, померла 15-місячна дитина, яку батько забув в автомобілі. Причиною смерті стала гіпертермія, спричинена аномальною спекою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTBF.

Як повідомляє видання, батько мав відвезти дитину до дитячого садка. Спочатку він завіз старшу дитину сім'ї в інше місце, а потім поїхав на роботу, забувши, що його малюк усе ще перебуває в машині. Трагедію усвідомили лише пізно вдень, коли бабуся й дідусь приїхали до дитячого садка, щоб забрати онука.

Призначений коронер підтвердив, що втручання третьої сторони не було, а смерть дитини настала саме внаслідок перегріву. За даними прокуратури Намюра, розпочато судове розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо, липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя. Нове дослідження під назвою «Аномальна спека зводить з розуму?», опубліковане в офіційному блозі ЄЦБ, аналізує вплив спеки на економіку та ціни, пише «Главком».

Температури вище за сезонну норму впливають на економічну активність по-різному залежно від пори року. Теплої весни, м'якої зими або сонячної осені вони можуть бути навіть корисними – стимулюють будівництво, зростання сільськогосподарських культур та активність у сфері послуг. Але в розпал літа все інакше. Спека уповільнює економіку. За високих температур знижується фізична активність на відкритому повітрі, падає продуктивність, особливо у сільському господарстві та сфері послуг, туризмі, логістиці та роздрібній торгівлі на відкритому повітрі.

До слова, спека у травні-липні призвела до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії. Як передає  «Главком» про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII), з 16 травня по 13 липня було зафіксовано рекордну кількість, а саме 1180 смертей, пов'язаних із тепловими хвилями. За аналогічний період минулого року в Іспанії від спеки померло 70 людей.

Крім того, у перший тиждень липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних зі спекою, зросла на 47% порівняно із загальною кількістю за червень. Переважна більшість померлих (понад 95%) – люди віком від 65 років.

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Теги: спека Бельгія смерть

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