Помер легендарний ексгравець «Фіорентини»

У 2022 році Піна було включено до Залу слави «Фіорентини»

Тіло Піна було виявлено у його будинку

У вівторок, 22 липня, на 65-му році життя помер колишній італійський футболіст Челесте Пін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Згідно з попередніми даними, причиною смерті, ймовірно, став суїцид. Тіло Піна було виявлено у його будинку після того, як один із родичів повідомив про тривалу відсутність зв’язку з ним.

Найбільшої слави Пін здобув у складі «Фіорентини», за яку виступав у 1982-1991 роках. У сезоні 1989/90 разом із командою дійшов до фіналу Кубка УЄФА. Його одноклубниками були такі зіркі світового футболу, Роберто Баджо та Дунга.

Окрім «Фіорентини», Пін захищав кольори «Перуджі», «Верони» та «Сієни».

У складі молодіжної збірної Італії U-21 він провів 12 матчів у 1980-1984 роках та здобув бронзову нагороду на молодіжному Євро-1984.

У 2022 році Піна було включено до Залу слави «Фіорентини».

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).