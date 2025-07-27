Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей

Відомий аграрій Чернігівщини відзначився будівництвом мавзолею за $3 млн та підозрою у держзраді

У віці 86 років помер генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин. Про його смерть повідомила Бобровицька територіальна громада, пише «Главком».

Леонід Яковишин відомий не лише як аграрій, який мав у розпорядженні понад 32 тис га землі, а й як людина, що збудувала у Бобровиці на Чернігівщині власний мавзолей. Вартість усипальниці, побудованої за прикладом мавзолею Наполеона, становить $3 млн, що дорівнює третині бюджету громади. Всередині мавзолею – копії вітражів 600-річного німецького храму та чотири позолочені скульптури самого Яковишина, що зображують його у різному віці, а тако саркофаг вагою 23 т та ціною $150 тис.

Разом із тим, ім'я Леоніда Яковишина було пов'язане з гучним скандалом. Минулого року його підозрювали у державній зраді. У грудні 2022 року підполковник ЗСУ Олег Олешко подав заяву до СБУ, у якій було вказано на ймовірні зв'язки Яковишина з Росією. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею 111 КК України «Державна зрада».

Ці підозри виникли через те, що під час повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, коли росіяни грабували та знищували підприємства та фермерські господарства на Чернігівщині, потужності ТОВ «Земля і воля» залишилися недоторканими. В одному з інтерв'ю Яковишин заявляв, що жодних окупантів на території Бобровицького району не було, що суперечило свідченням місцевих мешканців.

Також відомо, що в період активних бойових дій на Чернігівщині у 2022 році, коли українські військові звернулися до Яковишина з проханням надати техніку для виконання бойових завдань та оборони регіону, він відмовив їм і влаштував скандал. Військовослужбовці були змушені вилучати необхідну техніку примусово. За кілька місяців після відступу російських військ, Яковишин подав на Олега Олешка заяву про злочин, звинувативши його у «неправдивому повідомленні про скоєння злочину», проте суд закрив це кримінальне провадження.

Леонід Яковишина свого часу відверто виступав проти незалежності України.

Нагадаємо, у Вінниці 26 липня померла найстарша волонтерка міста – 95-річна Олена Владимирець.