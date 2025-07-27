Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
Леонід Яковишин відомий не лише як аграрій
фото: Леонід Яковишин

Відомий аграрій Чернігівщини відзначився будівництвом мавзолею за $3 млн та підозрою у держзраді

У віці 86 років помер генеральний директор ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин. Про його смерть повідомила Бобровицька територіальна громада, пише «Главком».

Леонід Яковишин відомий не лише як аграрій, який мав у розпорядженні понад 32 тис га землі, а й як людина, що збудувала у Бобровиці на Чернігівщині власний мавзолей. Вартість усипальниці, побудованої за прикладом мавзолею Наполеона, становить $3 млн, що дорівнює третині бюджету громади. Всередині мавзолею – копії вітражів 600-річного німецького храму та чотири позолочені скульптури самого Яковишина, що зображують його у різному віці, а тако саркофаг вагою 23 т та ціною $150 тис.

Разом із тим, ім'я Леоніда Яковишина було пов'язане з гучним скандалом. Минулого року його підозрювали у державній зраді. У грудні 2022 року підполковник ЗСУ Олег Олешко подав заяву до СБУ, у якій було вказано на ймовірні зв'язки Яковишина з Росією. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею 111 КК України «Державна зрада».

Ці підозри виникли через те, що під час повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, коли росіяни грабували та знищували підприємства та фермерські господарства на Чернігівщині, потужності ТОВ «Земля і воля» залишилися недоторканими. В одному з інтерв'ю Яковишин заявляв, що жодних окупантів на території Бобровицького району не було, що суперечило свідченням місцевих мешканців.

Також відомо, що в період активних бойових дій на Чернігівщині у 2022 році, коли українські військові звернулися до Яковишина з проханням надати техніку для виконання бойових завдань та оборони регіону, він відмовив їм і влаштував скандал. Військовослужбовці були змушені вилучати необхідну техніку примусово. За кілька місяців після відступу російських військ, Яковишин подав на Олега Олешка заяву про злочин, звинувативши його у «неправдивому повідомленні про скоєння злочину», проте суд закрив це кримінальне провадження.

Леонід Яковишина свого часу відверто виступав проти незалежності України.

Нагадаємо, у Вінниці 26 липня померла найстарша волонтерка міста – 95-річна Олена Владимирець.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина аграрії смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
23 липня, 13:10
На момент смерті, статки Оззі Осборна оціюють у $220 млн
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
23 липня, 10:45
Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз»
Юний шотландський хокеїст загинув внаслідок нещасного випадку в готелі на Ібіці
22 липня, 15:55
Нестеров (праворуч) воював в Україні, потім подався до Африки
Екстренер суперника Кличка, який воював в Україні, був ліквідований в Африці
17 липня, 13:00
Чедвіка знайшли мертвим у водосховищі Краматорська на Донеччині
Правоохоронці розслідують загадкову смерть британського добровольця в Україні – тіло знайшли зі зв’язаними руками
12 липня, 22:13
Лідія Семенова неодноразово ставала переможцем та призером міжнародних турнірів
Пішла з життя легендарна українська шахістка
6 липня, 10:52
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти
3 липня, 19:26
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen
Жахлива ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
30 червня, 14:58
Ігор Калинець – автор сімнадцяти поетичних збірок
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
28 червня, 15:44

Суспільство

Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
Мін'юст оприлюднив дані про кількість шлюбів за перше півріччя
Мін'юст оприлюднив дані про кількість шлюбів за перше півріччя
Соратниця Ющенка розповіла, як Росія зірвала об'єднання українських церков після Помаранчевої революції
Соратниця Ющенка розповіла, як Росія зірвала об'єднання українських церков після Помаранчевої революції
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
В Україні рекордно зросла кількість лисиць: науковець розповів про причини
В Україні рекордно зросла кількість лисиць: науковець розповів про причини
Дмитро Ярош звернувся до протестувальників: головне зараз – фронт
Дмитро Ярош звернувся до протестувальників: головне зараз – фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
17K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8702
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
7050
Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження
4048
Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua