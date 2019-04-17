Александр Педан «потролил» Олега Винника



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Александр Педан

Известный телеведущий примерял образ любмица украинских женщин

Как бывший КВНщик, Александр Педан любит порадовать подписчиков в своем Instagram. Он регулярно делает пародии на известных мировых и украинских артистов. Все шедевры ведущего можно найти под хэштегом #повторяюфото.

Саша хорошо знает, насколько украинские женщины любят Олега Винника. Именно поэтому под прицел нашего юмориста попал именно «покоритель волчиц».

Педан повторил фото с афиши концерта Олега Винника, который прошел в марте в Броварах. На постере ведущий одет в черную рубашку с белыми полосками. В его левом нагрудном кармане закреплены три красные розы. А белокурый парик с длинными волосами завершает образ.

На самой афише написаны детали концерта и фраза «Для меня ты – золотая». А как тебе блондинистый Саша Педан?