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    Жизнь

    Александр Педан «потролил» Олега Винника

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    Александр Педан - Александр Педан «потролил» Олега Винника
    Александр Педан

    Известный телеведущий примерял образ любмица украинских женщин

    Как бывший КВНщик, Александр Педан любит порадовать подписчиков в своем Instagram. Он регулярно делает пародии на известных мировых и украинских артистов. Все шедевры ведущего можно найти под хэштегом #повторяюфото.

    Саша хорошо знает, насколько украинские женщины любят Олега Винника. Именно поэтому под прицел нашего юмориста попал именно «покоритель волчиц».

    Педан повторил фото с афиши концерта Олега Винника, который прошел в марте в Броварах. На постере ведущий одет в черную рубашку с белыми полосками. В его левом нагрудном кармане закреплены три красные розы. А белокурый парик с длинными волосами завершает образ.

    На самой афише написаны детали концерта и фраза «Для меня ты – золотая». А как тебе блондинистый Саша Педан?

     

     

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