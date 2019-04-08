Олег Винник рассказал, почему к нему не стоит ревновать



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Олег Винник

Главный блондин украинского шоу-бизнеса рассказал, зачем девушки ходят на его концерты

Артист считает, что если его возлюбленная пришли после концерта воодушевленная, то ее мужчина должен быть счастлив.

«Я живу для того, чтобы дарить со сцены свое творчество и любовь. Если бы моя девушка пошла на концерт любимого исполнителя и вернулась бы с хорошим настроением, вдохновленная, я бы радовался, еще бы и ужин ей приготовил… Это же романтика, потом и ночь хороша. Зачем к Виннику-то ревновать?» - отметил Олег Винник в интервью журналу «Отдохни».

Но при этом, певец отметил, что бывают женщины, которые звонят его концертному директору и требуют его позвать к телефону.

«Дайте моему мужу Олегу трубку! Мне срочно нужно решить с ним важный вопрос!», - смеясь поведал певец.

Напомним, что на прошлой неделе Олег Винник презентовал юмористический видеоклип на песню «Пчела Майя».