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    Шоу-биз

    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса

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    Селин Дион - Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион

    Певица и телеведущий Джимми Киммел сделали сюрприз для самой обычной пары

    Обычные новобрачные из США Кейт и Джейсон день своей свадьбы, пожалуй, запомнят надолго. Ведущий популярного шоу Джимми Киммел организовал на всю страну трансляцию их церемонии венчания в одной из часовен Лас-Вегаса.

    Киммел появился на экране, заняв место священника. Когда он задал традиционный вопрос, знает ли кто из присутствующих причину, по которой этот мужчина и эта женщина не могут быть мужем и женой, открылась дверь, и в зал вошел Спейд с бокалом в руке.

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    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса
    Селин Дион бесплатно спела для молодоженов из Лас-Вегаса

    Он заявил, что причина только одна - ему не нравится, что новобрачные еще до неприличия трезвы. После этого в зал вошел официант с напитками. Актер поднял тост за жениха и невесту, а Киммел продолжил обряд, объявив Джейсона и Кейт мужем и женой. Затем, как и положено, жениху было разрешено поцеловать невесту.

    Далее Джимми поинтересовался, приглашали ли они кого-то исполнить песню для первого свадебного танца. Новоявленные супруги покачали головой.

    Тогда ведущий заявил, что обратился к местной певице. В ту же минуту открылась дверь, и в часовню зашла Селин Дион, которая спела свой хит 1996 года «Because You Loved Me» («Потому что ты любил меня»). Разумеется, совершенно бесплатно и на радость всем гостям.

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