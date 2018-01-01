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    Александр Педан рассказал, насколько безопасно жить возле Чернобыля

    Ведущий рассказал о поездке со съемочной группой «Дешево и сердито» в зону отчуждения
     Впервые в Чернобыле Александр Педан побывал летом прошлого года. Говорит, хотел выяснить, насколько безопасно жить его детям неподалеку. «Когда взорвался Чернобыль, мне было всего четыре года. Но до сих пор помню страх в глазах моих родителей. Я давно хотел поехать. Не ради экстремального туризма, а чтобы узнать, что такое радиация, и
    • Сьогодні, 16:08
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    Александр ,Педан
    Александр ,Педан

    Ведущий рассказал о поездке со съемочной группой «Дешево и сердито» в зону отчуждения

     Впервые в Чернобыле Александр Педан побывал летом прошлого года. Говорит, хотел выяснить, насколько безопасно жить его детям неподалеку.

    «Когда взорвался Чернобыль, мне было всего четыре года. Но до сих пор помню страх в глазах моих родителей. Я давно хотел поехать. Не ради экстремального туризма, а чтобы узнать, что такое радиация, и насколько она опасна», – рассказал телеведущий. 

    Ровно через месяц Александр во второй раз поехал в Чернобыль, но уже с группой проекта «Дешево и сердито». Они снимали эпизод о путешествиях. Искали аналоги мировых достопримечательностей в Украине.

    «Хиросима, Детройт – одни из самых туристических мест. В Чернобыль хотят, но боятся ехать. Там есть радиация, но в определенных местах. И гид никогда не поведет вас туда. Это мы хотели донести зрителям. Во всех местах, где мы были, радиационный фон даже меньше, чем на Крещатике. Поэтому бояться не стоит. Но подчеркиваю: без сопровождения гида находиться в зоне отчуждения нельзя», - отметил ведущий.

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    Александр Педан рассказал, насколько безопасно жить возле Чернобыля
    Александр Педан рассказал, насколько безопасно жить возле Чернобыля
    Александр Педан рассказал, насколько безопасно жить возле Чернобыля
    Александр Педан рассказал, насколько безопасно жить возле Чернобыля

     Команда «Дешево и сердито» увидела там много необычного: лису, которая ест с руки на КПП, деревья, проросшие сквозь асфальт, гигантских сомов... Природа отвоевывает свое на глазах. Но больше всего команду поразила радиолокационная станция «Дуга». Ее высота составляет 150 метров, это примерно 60-этажный дом. В голливудском фильме «Дивергент» можно увидеть чернобыльскую «Дугу», точнее, ее нарисованную копию.

    Не обошлось во время рабочей командировки и без происшествий.

    «Это зона отчуждения. Там действуют свои правила, которые нельзя нарушать, – говорит Александр Педан. – Мы со съемочной группой увлеклись во время съемок и задержались. К тому же, пробили колесо на выезде. Его замена тоже заняла время. Поэтому нас чуть не арестовали. Я еще раз хочу извиниться, что мы задержались. И поблагодарить за понимание полицию и нацгвардию»

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