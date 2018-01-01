Александр Педан рассказал, насколько безопасно жить возле Чернобыля

Ведущий рассказал о поездке со съемочной группой «Дешево и сердито» в зону отчуждения

Впервые в Чернобыле Александр Педан побывал летом прошлого года. Говорит, хотел выяснить, насколько безопасно жить его детям неподалеку. «Когда взорвался Чернобыль, мне было всего четыре года. Но до сих пор помню страх в глазах моих родителей. Я давно хотел поехать. Не ради экстремального туризма, а чтобы узнать, что такое радиация, и



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Ведущий рассказал о поездке со съемочной группой «Дешево и сердито» в зону отчуждения

Впервые в Чернобыле Александр Педан побывал летом прошлого года. Говорит, хотел выяснить, насколько безопасно жить его детям неподалеку.

«Когда взорвался Чернобыль, мне было всего четыре года. Но до сих пор помню страх в глазах моих родителей. Я давно хотел поехать. Не ради экстремального туризма, а чтобы узнать, что такое радиация, и насколько она опасна», – рассказал телеведущий.

Ровно через месяц Александр во второй раз поехал в Чернобыль, но уже с группой проекта «Дешево и сердито». Они снимали эпизод о путешествиях. Искали аналоги мировых достопримечательностей в Украине.

«Хиросима, Детройт – одни из самых туристических мест. В Чернобыль хотят, но боятся ехать. Там есть радиация, но в определенных местах. И гид никогда не поведет вас туда. Это мы хотели донести зрителям. Во всех местах, где мы были, радиационный фон даже меньше, чем на Крещатике. Поэтому бояться не стоит. Но подчеркиваю: без сопровождения гида находиться в зоне отчуждения нельзя», - отметил ведущий.

Команда «Дешево и сердито» увидела там много необычного: лису, которая ест с руки на КПП, деревья, проросшие сквозь асфальт, гигантских сомов... Природа отвоевывает свое на глазах. Но больше всего команду поразила радиолокационная станция «Дуга». Ее высота составляет 150 метров, это примерно 60-этажный дом. В голливудском фильме «Дивергент» можно увидеть чернобыльскую «Дугу», точнее, ее нарисованную копию.

Не обошлось во время рабочей командировки и без происшествий.

«Это зона отчуждения. Там действуют свои правила, которые нельзя нарушать, – говорит Александр Педан. – Мы со съемочной группой увлеклись во время съемок и задержались. К тому же, пробили колесо на выезде. Его замена тоже заняла время. Поэтому нас чуть не арестовали. Я еще раз хочу извиниться, что мы задержались. И поблагодарить за понимание полицию и нацгвардию»