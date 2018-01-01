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    Чоловік намагався вивести центнер «радіоактивного» металу з Чорнобильської зони

    Прикордонники не дали відвезти чорнобильський метал на металобрухт
    51-річний чоловік намагався вивести майже 100 кілограмів радіоактивно забрудненого металобрухту з Чорнобильської зони. Його помітили прикордонники Житомирського загону, передає прес-служба Державна прикордонна служба України. Співробітники Нацполіції разом з прикордонниками знайшли чоловіка, який намагався вивезти з зони ЧАЕС металобрухт, біля
    • Сьогодні, 11:09
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    Прикордонники не дали відвезти чорнобильський метал на металобрухт

    51-річний чоловік намагався вивести майже 100 кілограмів радіоактивно забрудненого металобрухту з Чорнобильської зони. Його помітили прикордонники Житомирського загону, передає прес-служба Державна прикордонна служба України.

    Співробітники Нацполіції разом з прикордонниками знайшли чоловіка, який намагався вивезти з зони ЧАЕС металобрухт, біля відділу «Іванків».

    «Зловмисник, який не мав при собі жодних документів, знаходився неподалік загороджувального паркану зони безумовного (обов'язкового) відселення. Правопорушником виявився 51-річний громадянин України, житель населеного пункту Старі Соколи, що на Київщині», – йдеться в повідомленні.

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    Чоловік намагався вивести центнер «радіоактивного» металу з Чорнобильської зони
    Чоловік намагався вивести центнер «радіоактивного» металу з Чорнобильської зони

    Прикордонники відзначають, що «адіоактивно забруднений металобрухт вагою майже центнер чоловік мав намір здати до пункту прийому кольорових металів».

    Його передали Нацполіції.

    Національна поліція України прикордонники ЧАЕС
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