Чоловік намагався вивести центнер «радіоактивного» металу з Чорнобильської зони

Прикордонники не дали відвезти чорнобильський метал на металобрухт

51-річний чоловік намагався вивести майже 100 кілограмів радіоактивно забрудненого металобрухту з Чорнобильської зони. Його помітили прикордонники Житомирського загону, передає прес-служба Державна прикордонна служба України. Співробітники Нацполіції разом з прикордонниками знайшли чоловіка, який намагався вивезти з зони ЧАЕС металобрухт, біля



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Прикордонники не дали відвезти чорнобильський метал на металобрухт

51-річний чоловік намагався вивести майже 100 кілограмів радіоактивно забрудненого металобрухту з Чорнобильської зони. Його помітили прикордонники Житомирського загону, передає прес-служба Державна прикордонна служба України.

Співробітники Нацполіції разом з прикордонниками знайшли чоловіка, який намагався вивезти з зони ЧАЕС металобрухт, біля відділу «Іванків».

«Зловмисник, який не мав при собі жодних документів, знаходився неподалік загороджувального паркану зони безумовного (обов'язкового) відселення. Правопорушником виявився 51-річний громадянин України, житель населеного пункту Старі Соколи, що на Київщині», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники відзначають, що «адіоактивно забруднений металобрухт вагою майже центнер чоловік мав намір здати до пункту прийому кольорових металів».

Його передали Нацполіції.