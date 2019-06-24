  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Элтон Джон получил высшую награду Франции

    • Розсилка
    Элтон Джон - Элтон Джон получил высшую награду Франции
    Элтон Джон
    instagram.com/eltonjohnofficial_fanpage

    41-летний Эммануэль Макрон наградил 72-летнего Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции

    Закрытая церемония состоялась в Елисейском дворце. На мероприятие было приглашено около 20 родных и близких британского музыканта, включая его супруга Дэвида Ферниша и двоих детей пары.

    Видео выступления президента Франции и музыканта появилось в аккаунте Макрона в Twitter. В своей речи глава государства заявил, что наградил человека, создавшего уникальный фонд, который смог собрать 450 миллионов евро на борьбу со СПИДом.

    «Как и музыка, борьба против СПИДа является моей страстью в течение многих-многих лет. И как музыка, эта борьба напоминает мне каждый день о необычайной силе человеческого духа… Этот волшебный человеческий дух я буду нести с собой по жизни, будучи гордым членом почетного легиона», — заявил Элтон Джон.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Элтон Джон получил высшую награду Франции
    Элтон Джон получил высшую награду Франции
    instagram.com/eltonjohn

    Читайте также: Опубликованы фото лучших коллекций на Неделе мужской моды в Милане

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости артист Эммануэль Макрон музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ