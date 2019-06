Элтон Джон получил высшую награду Франции

41-летний Эммануэль Макрон наградил 72-летнего Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции

Закрытая церемония состоялась в Елисейском дворце. На мероприятие было приглашено около 20 родных и близких британского музыканта, включая его супруга Дэвида Ферниша и двоих детей пары.

Видео выступления президента Франции и музыканта появилось в аккаунте Макрона в Twitter. В своей речи глава государства заявил, что наградил человека, создавшего уникальный фонд, который смог собрать 450 миллионов евро на борьбу со СПИДом.

I need your help to save 16 million lives. Join in, I’m counting on you. pic.twitter.com/AAYRfuD0J4